الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الكشف عن ترامبتشي U7 الرياضية الجديدة.. صور

صبري طلبه

كشفت علامة Trumpchi التابعة لمجموعة “جي إيه سي”، عن سيارتها الجديدة Yue 7، والتي تقدم بعدد من التجهيزات المتقدمة، إلى جانب الهيكل الرياضي من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، بمفهوم طرازات الطرق الوعرة الشهيرة.

تصميم السيارة ترامبتشي U7

جاءت ترامبتشي U7 بهوية تصميمية تميل إلى الطابع الصندوقي المستخدم في عدد من السيارات الرياضية الفاخرة، وتعتمد الواجهة الأمامية على تصميم حاد يتضمن وحدات إضاءة LED بتوقيع عصري، وشبكة أمامية عريضة.

وتأتي السيارة بجنوط رياضية كبيرة تحمل تصميمًا مستوحى من أشكال الدروع المعدنية، كما حصل السقف على تصميم بانورامي زجاجي مع قضبان علوية مزدوجة تعزز الجانب العملي، وفي الجهة الخلفية، وفرت الشركة مكانًا مخصصًا للإطار الاحتياطي.

وترتكز السيارة ترامبتشي U7 على قاعدة عجلات بطول 2.900 متر، كما تأتي بأبعاد خارجية كبيرة، حيث يتراوح طول السيارة بين 4.999 متر و5.045 متر، بينما يصل العرض إلى 2.030 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.933 متر، كما يصل وزن السيارة إلى 2,330 كيلوجرامًا.

محرك وأداء ترامبتشي U7

زودت السيارة ترامبتشي U7 بنظام تشغيل هجين قابل للشحن الخارجي PHEV، حيث تضم محرك بنزين رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، مع محرك كهربائي يعمل لدعم الأداء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ويولد محرك البنزين قوة تصل إلى 167 حصانًا.

وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات، الأولى بسعة 28.3 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 45.9 كيلوواط ساعة، إلى جانب نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء تتناسب مع المفهوم الخاص بتلك السيارة.

تجهيزات ترامبتشي U7

تسعى ترامبتشي U7  إلى تقديم تجربة قيادة تعتمد على الدمج بين الرحابة والتقنيات الحديثة، خاصة مع المساحات الكبيرة التي توفرها المقصورة الداخلية، حيث تقدم بمجموعة من أنظمة الترفيه والاتصال الحديثة، إلى جانب تجهيزات مساعدة السائق وأنظمة الأمان.

