بورشه 911 Spirit 70.. تجهيزات خارقة لأيقونة الأداء الألمانية

تعد بورشه 911 من أهم الإصدارات التاريخية للعلامة الألمانية العريقة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة وقصة نجاح ممتدة منذ انطلاقها وصولًا إلى فئة Spirit 70، التي تقدم بقدرات فنية عالية الأداء مع الحفاظ على التصميم الشهير، بالإضافة إلى تجهيزات فنية هجينة.

أبعاد وتصميم بورشه 911 Spirit 70

يبلغ طول السيارة بورشه 911 Spirit 70 نحو 4,553 مم، مع عرض يصل إلى 1,852 مم وارتفاع منخفض عند 1,301 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,675 كجم.

وتعتمد السيارة بورشه 911 Spirit 70 على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED في الأمام والخلف، إضافة إلى إضاءة نهارية بنفس التقنية، مع مقدمة مدببة ومصابيح 911 الشهيرة، بينما تأتي مزودة بجنوط من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.

محرك السيارة بورشه 911 Spirit 70

تعتمد بورشه 911 Spirit 70 على محرك بنزين مزود بشاحن توربيني، ، بسعة 3.6 لتر، مع دعم من نظام هجين خفيف يعزز الكفاءة والأداء، حيث يولد المحرك الأساسي قوة تبلغ 485 حصانًا، بينما يضيف المحرك الكهربائي قوة إضافية تصل إلى 41 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر.

وتصل القوة الإجمالية للنظام الخاص باصدار بورشه 911 Spirit 70 إلى 541 حصانًا، مع عزم دوران إجمالي يبلغ 610 نيوتن متر، ويتصل هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع PDK مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي يعزز الطابع الرياضي للسيارة.

تسارع بورشه 911 Spirit 70 واستهلاك الوقود

تسجل السيارة بورشه 911 Spirit 70 معدل استهلاك وقود يبلغ نحو 10.8 كيلومتر لكل لتر، وتأتي بخزان وقود بسعة 63 لترًا، ما يوفر مدى قيادة مناسب، وعلى صعيد الأداء، تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 312 كيلومترًا في الساعة، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية، وهو ما يضعها ضمن فئة السيارات عالية الأداء من حيث التسارع والاستجابة.