تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1000 حصان.. وBYD تطلق سيارة لمنافسة تسلا موديل S

بي واي دي فورمولا SL
عزة عاطف

أحدثت مجموعة بي واي دي الصينية زلزالًا في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة خلال مشاركتها في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، حيث كشفت النقاب عن سيارتها الجديدة فورمولا SL تحت علامتها الفاخرة فانج تشنج باو. 

وتأتي هذه السيارة السيدان الخارقة بقوة مذهلة تصل إلى 1000 حصان، في رسالة تحدٍ واضحة ومباشرة لطرازات عالمية مهيمنة مثل تسلا موديل S بلايد وبورشه تايكان، مؤكدة قدرة الصناعة الصينية على تقديم أداء يضاهي السيارات الفاخرة وبأسعار أكثر تنافسية.

أداء مذهل وتقنيات مستمدة من المستقبل

تعتمد فورمولا SL على هندسة كهربائية متطورة بقوة 800 فولت، وتعمل بنظام دفع كلي يضم 3 محركات كهربائية تولد معًا قوة 1000 حصان. 

وبفضل قاعدة عجلات يبلغ طولها 122.1 بوصة وطول إجمالي يتجاوز 196 بوصة، تفرض السيارة هيبتها على الطريق بأبعاد تضاهي بورش تايكان ولوسيد أير. 

ولا تقتصر قوة السيارة على التسارع في خطوط مستقيمة فحسب، بل حصلت على نظام تعليق مغناطيسي متطور من تطوير بي واي دي يضمن ثباتًا استثنائيًا عند المنعطفات الحادة وتجربة قيادة تجمع بين الراحة المطلقة والأداء الرياضي الشرس.

تصميم انسيابي يكسر القواعد التقليدية

ابتعدت علامة فانغ تشنغ باو في طراز فورمولا SL عن التصاميم الصندوقية المعتادة، حيث تبنت لغة تصميم تركز بشكل كامل على الكفاءة الديناميكية الهوائية. 

وتتميز السيارة بخطوط منحوتة بدقة لتقليل مقاومة الهواء، مع عجلات رياضية مقاس 21 بوصة بلمسات ذهبية تمنحها مظهرًا فاخرًا وفريدًا. 

يعكس هذا التحول التصميمي طموح العلامة في جذب شريحة جديدة من العملاء الباحثين عن التميز التقني والجمال العصري في آن واحد، بعيدًا عن التصاميم التقليدية لسيارات الدفع الرباعي التي اشتهرت بها الشركة.

يمثل إطلاق فورمولا SL نقطة تحول في المنافسة العالمية، حيث تضع بي واي دي ضغوطًا هائلة على شركات السيارات العريقة للابتكار بوتيرة أسرع. 

ومع وعود الشركة بتقديم أسعار منافسة مقارنة بالمنافسين الغربيين، فمن المتوقع أن تعيد هذه السيارة صياغة مفهوم الفخامة الكهربائية المتاحة. 

إن ظهور هذا الطراز في عام 2026 يؤكد أن الهيمنة في سوق السيارات الكهربائية لم تعد حكرًا على الأسماء التقليدية، بل أصبحت لمن يمتلك التكنولوجيا الأسرع والقدرة على دمج القوة المفرطة مع الرفاهية الرقمية بذكاء.

