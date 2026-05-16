اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم يسند تنظيم بطولة تحت 20 سنة لـ مصر

ترأس المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، الذي أُقيم مساء الجمعة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وشهد الاجتماع حضور وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومعز الناصري، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وعبدالحكيم الشلماني، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إلى جانب حسين جنيح، نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، وفوزي جعودة، نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، وحسن الفيلالي، عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس اللجنة المالية باتحاد شمال أفريقيا، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، ورضا كريم، الكاتب العام لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وناقش المكتب التنفيذي، عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بمسابقات وأنشطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات الأعضاء، خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات الخاصة باستضافة البطولات المقبلة، حيث تقرر إسناد بطولة شمال أفريقيا، تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية إلى مصر، بينما تستضيف تونس، بطولة أقل من 17 سنة، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتستضيف ليبيا بطولة كرة الصالات، إلى جانب استضافة الجزائر للبطولة المدرسية، بينما تقام بطولة الأندية البطلة للكرة النسائية في تونس.