صدام أبوريدة ودياب يشعل أزمة ممثلي مصر في الكونفدرالية الإفريقية

أثار أحمد حسن الجدل من جديد بعد حديثه عن أزمة تحديد ممثلي الكرة المصرية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، عقب تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر على حساب زد إف سي.

بطولة الكونفدرالية

وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هناك تضاربًا في الآراء داخل الوسط الرياضي بشأن أحقية المشاركة في الكونفدرالية، موضحًا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمنح المقعد لبطل الكأس وثالث الدوري، وفي حال كان بطل الكأس ضمن أول ثلاثة مراكز بالدوري فإن وصيف الكأس هو من يشارك بالبطولة.

وأضاف أن تصريحات سابقة لـ أحمد دياب أكد فيها مشاركة رابع الدوري بدلًا من وصيف الكأس، وهو ما فتح باب الجدل مجددًا حول الجهة التي ستحسم القرار النهائي، خاصة مع ترقب موقف هاني أبو ريدة واتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن بنود المادة 5 من لائحة بطولة الدوري الممتاز تحسم المتأهل إلي بطولات إفريقيا سواء دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية.

وأكد المصدر أن المادة الخامسة تحسم الجدل بشأن إختيار الأندية المقرر أن تشارك فى البطولات الخاضعة لعباءة الكاف.

وأضاف: فى حال طلب الكاف تحديد الأسماء قبل انتهاء المسابقة المحلية، سيتم الاستناد إلى البنود الخاصة بالمادة الخامسة فى لائحة بطولة الدوري اممتاز .

وأشار إلي أن المادة الخامسة من لائحة الدوري الممتاز تختص بضمان التمثيل العادل للأندية المصرية فى بطولات إفريقيا.

وشدد علي أن المادة الخامسة من لائحة الدوري الممتاز تمنح الأولوية لصاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز للمشاركة فى كأس الكونفدرالية، وذلك في حالة تأهل بطل كأس مصر إلى بطولات إفريقيا بما يتوافق مع لوائح الكاف.