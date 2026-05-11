الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ليفربول يعلن إقامة نصب تذكاري لأحد نجوم الريدز الراحلين.. من هو؟

ديجو جوتا
حسن العمدة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانا رسميا أعلن فيه عن إقامة نصب تذكاري للاعب الراحل البرتغالي ديجو جوتا وشقيقه .                                               وقال ليفربول في بيان رسمي إن النصب التذكاري يأتي تحت عنوان "Forever 20"، ليخلّد حياة الشقيقين وعلاقتهما المميزة، إلى جانب الحب والاحترام الذي يكنّه لهما أفراد العائلة وزملاء الفريق والجماهير حول العالم.

وواصل النادي أن التصميم يتوسطه تمثال على شكل قلب متدفق، في إشارة إلى احتفال ديوجو الشهير بالأهداف، ويكشف من زوايا مختلفة عن الرقمين 20 و30 اللذين ارتداهما الشقيقان.

وأضاف أن النصب سيتضمن كلمات الأغنية المحببة لجماهير ليفربول، والتي تُغنّى في الدقيقة 20 من كل مباراة داخل أنفيلد، تخليدًا لذكراه.

وأكمل أن التمثال سيتم وضعه في أحد شوارع ليفربول " شارع 97 "، حيث تجمعت آلاف مظاهر التكريم من الزهور والأوشحة والرسائل والقمصان عقب الحادثة، لتتحول إلى منطقة تذكارية دائمة.

وواصل أن النصب سيقام على قاعدة من حجر جرانبي محفور عليها إهداء خاص للأخوين، مع دمج بعض التذكارات الجماهيرية داخل التصميم، ليصبح جزءًا من العمل الفني نفسه.

لافتة رائعة من نادي ليفربول

وأتم النادي بيانه: النصب سيحمل رموزًا من حياة ديوجو جوتا خارج الملعب، من بينها تفاصيل تعكس اهتمامه بألعاب الفيديو، ليكون رمزًا دائمًا للذكرى والحب والوحدة في أنفيلد.

