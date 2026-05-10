الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

زلزال في آنفيلد.. سلوت يطوي صفحة الجيل الذهبي في ليفربول | ما القصة؟

آرني سلوت
آرني سلوت
أمينة الدسوقي

تتجه إدارة ليفربول إلى صيفٍ استثنائي يعيد رسم ملامح الفريق، في ضوء رؤية المدرب الهولندي آرني سلوت لبناء هوية جديدة داخل آنفيلد. 

رحيل النجوم يتسارع

قرارات حاسمة بدأت ملامحها بالظهور مع إعلان رحيل الثنائي البارز محمد صلاح وأندرو روبرتسون بنهاية الموسم، في خطوة تمهد لطي صفحة أحد أنجح الأجيال في تاريخ النادي.

محمد صلاح

وداع يتجاوز صلاح وروبرتسون

التحول لا يتوقف عند النجمين، بل يمتد إلى مجموعة أخرى من عناصر «الجيل الذهبي».

تقارير متداولة تشير إلى أن الياباني واتارو إندو بات قرييا من الخروج، خاصة بعد غيابه منذ فبراير بسبب الإصابة.

كما أن المعارين هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس لا يبدوان ضمن حسابات الموسم المقبل.

دقائق قليلة ومستقبل غامض لكييزا

الإيطالي فيديريكو كييزا مثال آخر على ارتباك المشهد؛ فرغم مشاركته في 24 مباراة، لم تتجاوز دقائق لعبه 281 دقيقة، ما عزز رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي بحثا عن دور أكبر.

أليسون ويوفنتوس احتمال قائم

اسم الحارس البرازيلي أليسون بيكر ارتبط بإمكانية الانتقال إلى يوفنتوس، في إشارة إضافية إلى أن التغيير قد يطال أعمدة أساسية في التشكيلة.

إرث كلوب وثقافة غرفة الملابس

يرى لاعب ليفربول السابق جيسون ماكاتير أن ما يحدث اليوم هو نتيجة مباشرة لتفكيك تدريجي للثقافة التي رسخها المدرب السابق يورغن كلوب. 

فبعد التتويج بالدوري، أجرى النادي تغييرات واسعة رحل ترينت ألكسندر-أرنولد ولويس دياز وداروين نونيز، مقابل التعاقد مع جيريمي فريمبونغ وفلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك غير أن هذا التحول الكبير لم يكن سلسا كما كان مأمولًا.

الاستغناء عن أبناء الأكاديمية

ماكاتير سلط الضوء على التفريط في عناصر شابة كانت تمثل «جسر الهوية» داخل غرفة الملابس، مثل جاريل كوانساه وكونور برادلي وتايلر مورتون هؤلاء، برأيه، كانوا عنصر توازن مهما في مرحلة انتقالية تشهد تدفق وجوه جديدة دفعة واحدة.

مرحلة انتقالية أم نهاية حقبة؟

ما يحدث في آنفيلد يتجاوز «ميركاتو» تقليديا؛ إنه تفكيك مدروس لحقبة كاملة، ومحاولة لبناء فريق بروح مختلفة لكن السؤال الذي يفرض نفسه هل ينجح سلوت في صناعة جيل جديد بالقوة ذاتها؟ أم أن ثمن القطيعة مع الماضي سيكون موسما أو أكثر من المعاناة قبل استعادة البريق؟

