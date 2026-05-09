الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ليسوا أطفالًا| صدام جديد بين محمد صلاح وسلوت في ليفربول.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

صدام جديد بين نجم ليفربول محمد صلاح، والمدرب الهولندي آرني سلوت، على خلفية تصريحات الأول بشأن وجود أزمة داخل غرفة ملابس الريدز وتراجع معايير الانضباط داخل النادي الإنجليزي.

وكان صلاح قد تحدث في مقابلة سابقة عن أهمية الالتزام ورفع معدلات العمل داخل الفريق، مشددًا على ضرورة حضور اللاعبين مبكرًا والاهتمام بالتدريبات البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية، معتبرًا أن الحفاظ على أعلى مستوى من الاحترافية يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار النجاح في ليفربول.

أزمة بين محمد صلاح وسلوت

تصريحات محمد صلاح أثارت العديد من التكهنات في وسائل الإعلام الإنجليزية، خاصة بعدما تحدث القائد الهولندي فيرجيل فان دايك أيضًا عن الحاجة إلى المزيد من العمل خلف الكواليس داخل النادي، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بوجود مشكلات تتعلق بثقافة الفريق أو التزام بعض اللاعبين.

لكن سلوت سارع إلى نفي تلك التفسيرات، مؤكدًا أن ما قاله صلاح لا يعني وجود خلل في المنظومة الحالية، موضحا أنه لم يسمع أي انتقاد مباشر من قائد منتخب مصر لمعايير الفريق، بل على العكس يرى أن الحديث عن أهمية الانضباط والالتزام أمر طبيعي داخل أي نادٍ ينافس على البطولات الكبرى.

وأضاف مدرب ليفربول في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" الإنجليزية: أن ثقافة الفريق لا ترتبط فقط بالتدريبات البدنية، بل تشمل كل تفاصيل العمل داخل النادي، سواء داخل الملعب أو خارجه، مؤكدًا أن المعايير الحالية جيدة للغاية ولا يشعر بأي قلق بشأن تراجعها في المستقبل.

رسالة سلوت لـ محمد صلاح

أشار سلوت ردا على تصريحات صلاح، إلى أن اللاعبين الشباب أيضًا قادرون على فرض عقلية احترافية قوية داخل الفرق الكبرى، مستشهدًا بعدد من النجوم الصاعدين في أوروبا مثل ديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، مؤكدًا أن الاحترافية لا ترتبط بعمر معين، بل بعقلية اللاعب وخبراته.

وشدد: "جميعهم يمتلكون خبرات عملية ويعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوى، انظروا إلى فلوريان فيرتز، إيكتيكي وألكسندر إيزاك، وجميع هؤلاء اللاعبين الذين تعاقدنا معهم، إنهم ليسوا أطفالًا، بل محترفون جادون يعرفون ما يتطلبه اللعب على هذا المستوى".

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في قدرة الفريق على الحفاظ على شخصيته القوية ومعاييره المرتفعة خلال الموسم المقبل، سواء من خلال اللاعبين الحاليين أو الصفقات الجديدة المنتظر انضمامها للنادي.

