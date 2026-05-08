زلزال في ليفربول.. رحيل محمد صلاح يفتح الباب أمام مفاجآت مدوية داخل أنفيلد

يبدو أن صيف 2026 سيكون واحداً من أكثر الفترات حساسية في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما بدأت ملامح ثورة شاملة داخل الفريق تظهر بوضوح، مع اقتراب رحيل عدد من أبرز نجوم “الريدز” وفي مقدمتهم الفرعون المصري محمد صلاح.

نهاية حقبة محمد صلاح في ليفربول

أثار إعلان محمد صلاح الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي صدمة كبيرة بين جماهير النادي، خاصة بعد سنوات استثنائية تحول خلالها إلى أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الفريق.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، لعب صلاح دورا محوريا في إعادة النادي إلى منصات التتويج، بعدما قاد الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إضافة إلى سلسلة من الأرقام القياسية الفردية.

ويمثل رحيل “الملك المصري” نهاية حقبة ذهبية عاشها جمهور “أنفيلد”، في وقت تسعى فيه الإدارة لإعادة بناء الفريق بعناصر جديدة قادرة على الحفاظ على تنافسية النادي محلياً وأوروبياً.

تغييرات واسعة داخل صفوف الريدز

لن يكون محمد صلاح اللاعب الوحيد الذي يغادر ليفربول هذا الصيف، إذ تأكد أيضا رحيل الظهير الأسكتلندي أندرو روبرتسون، بينما تشير تقارير إلى إمكانية خروج عدة أسماء أخرى، من بينها كورتيس جونز وهارفي إليوت.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة لإعادة هيكلة الفريق، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبل الجهاز الفني وإمكانية حدوث تغييرات على مستوى القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

ماك أليستر يفاجئ جماهير ليفربول

المفاجأة الأكبر تمثلت في دخول النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر دائرة المرشحين للرحيل عن النادي، بحسب ما كشفه الصحفي بن جاكوبس.

ويرتبط اسم لاعب الوسط الأرجنتيني منذ أشهر بالانتقال إلى ريال مدريد، في ظل اهتمام متزايد من النادي الإسباني بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وشارك ماك أليستر هذا الموسم في 51 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ما جعله أحد أهم عناصر خط الوسط في الفريق.

مستقبل ليفربول مرهون بالمدرب الجديد

تشير التقارير إلى أن مستقبل عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم ماك أليستر، سيتحدد بناءا على هوية المدرب الذي سيقود الفريق الموسم المقبل، سواء باستمرار الهولندي أرني سلوت أو التعاقد مع اسم جديد، في ظل تزايد الأنباء حول اهتمام الإدارة بالإسباني تشابي ألونسو لقيادة المشروع الجديد داخل “أنفيلد”.