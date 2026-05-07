محمد صلاح يقترب من الانضمام لاتليتكو مدريد | تفاصيل

أثارت صورة لـ محمد صلاح نجم ليفربول وهو يوقع عقود انضمامه ل اتليتكو مدريد مرتديا قميص الفريق الاسباني الجدل خاصة في ظل عموض مستقبله عقب اعلانه الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم .

حقيقة انضمام محمد صلاح لليفربول

كما تم نشر تقارير عن توصل محمد صلاح لاتفاق مع أتلتيكو مدريد للانضمام للفريق لمدة ثلاثة مواسم، مقابل راتب سنوي يبلغ 22 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية مرتبطة بتحقيق البطولات.

كما أكدت تصريحات محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الشائعات والتي أكد بها اهتمام عدة أندية إسبانية بالتعاقد مع صلاح الموسم المقبل.