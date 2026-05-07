تطورات جديدة في ملف تجديد حسين الشحات مع الأهلي

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي تفاصيل جديدة بشأن مستقبل حسين الشحات مع الأهلي، مؤكدة عدم عقد أي جلسات جديدة لتجديد تعاقد اللاعب حتى الآن.

وقالت ريهام حمدي، عبر برنامج “ملعب ON”، إن الأنباء المتداولة بشأن عقد جلسة لتجديد عقد حسين الشحات بعد تألقه في مباراة القمة ومواجهة إنبي غير صحيحة، موضحة أن آخر تواصل كان خلال مكالمة تم خلالها الاتفاق على عقد جلسة لتحديد الرقم النهائي، لكن لم تحدث أي مكالمات أو اجتماعات جديدة منذ ذلك الوقت.

وأضافت أن حسين الشحات تواجد داخل النادي اليوم من أجل الخضوع لجلسة علاج طبيعي بسبب إصابة الكتف التي تعرض لها في المباراة الأخيرة، ثم غادر النادي بشكل طبيعي دون عقد أي جلسات تخص ملف التجديد.

وأكدت أن إصابة اللاعب خفيفة للغاية، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة بصورة طبيعية.

وأشارت إلى أن حسين الشحات سيستمر مع الفريق حتى يوم 20، موعد المباراة النهائية، وبعدها سيتم حسم موقفه النهائي، سواء بالاستمرار مع الأهلي أو مناقشة العروض الأخرى التي يمتلكها.