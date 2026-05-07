خالد طلعت: أرقام خوان بيزيرا تؤكد أنه الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن لاعب الزمالك خوان بيزيرا يقدم موسمًا استثنائيًا مع الفريق، مشيرًا إلى تفوقه بالأرقام على جميع لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "بالأرقام.. خوان بيزيرا أفضل لاعب في مصر الموسم الحالي بـ20 مساهمة".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية يوم السبت الموافق 9 مايو الجاري في الجزائر، بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري، في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.