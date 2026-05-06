أحمد سليمان: بيزيرا ميسي ومارادونا الزمالك

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن خوان ألفينا بيزيرا جناح الفارس الأبيض، نجح في وضع بصمته في القلعة البيضاء.

وتابع سليمان خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة إم بي سي مصر 1: "اللي مش شايف إن بيزيرا مؤثر مع الزمالك يببقى غلطان. بيزيرا إحنا شايفينه ميسي ومارادونا بتاع الزمالك".



ورد عليه بدر رجب نجم الأهلي ورئيس قطاع الناشئين في النادي سابقا: "بيزيرا لاعب محلي وغير مؤثر مع الزمالك»، ووافقه شريف حازم نجم الأهلي السابق قائلا: «أيوة صح».

وحقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31