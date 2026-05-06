رضا عبد العال: بيزيرا سبب منافسة الزمالك على الدوري والكونفدرالية

أشاد رضا عبد العال، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا تألقه اللافت ودوره المؤثر في المباراة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر صفحته على موقع "يوتيوب": "كنا مفكرين إن معتمد جمال هو اللي مقعد بيزيرا على دكة البدلاء، ولكن اتضح إنه هو كان عنده شد وظهر ذلك في مران يوم الإثنين، ولذلك فضل مدرب الزمالك جلوسه على دكة البدلاء، لغاية ما يحتاجه وينزله وهذا ما حدث في مباراة سموحة".

وأضاف: "بيزيرا نزل عمل أسيست لـ عدي الدباغ جاب منه الهدف، ويكفي إنه رد على كل المشككين اللي كانوا بيقولوا هو فين في الماتشات الثقيلة، هو ده مش ماتش ثقيل في الدوري".

وتابع: "أي يعني في ماتش الأهلي مكنش كويس، ما الفرقة كلها مجتش، ولو الفرقة كانت كويسة مكانش الأهلي اتعادل حتى، وهو لاعب من طراز فريد، وهو السبب الرئيسي في منافسة الزمالك على الدوري ووصوله لنهائي الكونفدرالية".



وحقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1- الزمالك 53 نقطة

2- بيراميدز 51 نقطة

3- الأهلي 50 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5- المصري البورسعيدي 40 نقطة

6- إنبي 36 نقطة

7- سموحة 31 نقطة

نظام بطولة الدوري الممتاز

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز بنظام المرحلتين، ولُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وتضم فرق مجموعة التتويج كلًّا من: الزمالك ـ بيراميدز ـ الأهلي ـ سيراميكا ـ المصري ـ سموحة ـ إنبي.