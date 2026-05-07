موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وتشيلسي

تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد استمرار غياب النجم المصري محمد صلاح عن التدريبات الجماعية للفريق.

استمرار البرنامج التأهيلي لصلاح

ويواصل محمد صلاح تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منفرد، للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس الأخيرة، والتي أجبرته على مغادرة المباراة في الدقيقة 55.

ورغم التفاؤل الذي أبداه ليفربول مؤخرًا بشأن اقتراب جاهزية اللاعب، فإن فرص لحاقه بمواجهة تشيلسي تبدو ضعيفة للغاية، وسط ترقب لموقفه النهائي من المشاركة في آخر جولتين أمام أستون فيلا وبرينتفورد.

غيابات مؤثرة داخل ليفربول

ولم يقتصر الغياب عن تدريبات ليفربول على محمد صلاح فقط، بل شهدت القائمة غياب عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع إبراهيما كوناتي، بالإضافة إلى جورجي مامارداشفيلي.

كما خاض الوافد الجديد فلوريان فيرتز تدريبات منفردة، في الوقت الذي يواصل فيه باقي المصابين برامجهم العلاجية، ما يزيد من صعوبة موقف الفريق قبل المواجهات الحاسمة في نهاية الموسم.

اقرا ايضا

ويواجه ليفربول أزمة هجومية واضحة في ظل احتمالية غياب محمد صلاح، الذي يمثل أحد أهم عناصر الفريق الهجومية هذا الموسم، بعدما ساهم بشكل كبير في نتائج “الريدز” بمختلف البطولات.

ويأمل الجهاز الفني في تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب النجم المصري، خاصة مع دخول الفريق المرحلة الأخيرة من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.