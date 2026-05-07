برنامج علاجي لـ إمام عاشور للحاق بمباراة المصري في الدوري

يخضع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيزه للحاق بمواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، حيث أثبت التشخيص المبدئي تعرضه لكدمة قوية في الركبة، تسببت في شعوره بآلام شديدة عقب اللقاء.

ويسعى إمام عاشور للانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي في أسرع وقت ممكن، أملاً في التواجد ضمن قائمة الأهلي أمام المصري، خاصة أن المباراة تمثل أهمية كبيرة قبل إعلان قائمة منتخب مصر للمعسكر الأخير استعدادًا للمشاركة في كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة الأهلي والمصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً.

وفي التوقيت نفسه، يواجه الزمالك نظيره سيراميكا، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة، في جولة حاسمة لتحديد بطل المسابقة.

ترتيب المنافسة على الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

فيما يأتي سيراميكا والمصري وإنبي خلف الثلاثي المتصدر، بينما يتذيل سموحة ترتيب مجموعة التتويج.