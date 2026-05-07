بسبب هذا الفيديو .. بلاغ من الأهلي إلى النائب العام ضد نجم الزمالك

تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، عن طريق المستشار القانوني للنادي محمد عثمان، ضد مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، وذلك على خلفية ظهور الأخير في فيديو متداول تضمن عبارات اعتُبرت مسيئة للنادي.

رد مدحت عبدالهادي

وأثار الفيديو حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص مدحت عبد الهادي على الرد عبر حسابه على “فيسبوك”، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة لأي طرف، وأن المقطع المتداول تم اجتزاؤه من سياقه الحقيقي.

وقال عبد الهادي في بيانه إنه لم يعتد على الإساءة أو استخدام ألفاظ خارجة طوال مسيرته، موضحًا أن حديثه كان موجّهًا لأحد الجماهير الذي كان يسب، وأنه حاول توجيهه للالتزام وعدم التطاول، لكن تم نشر جزء من الكلام بشكل غير مكتمل أدى إلى “تفسير خاطئ وإثارة فتنة بين الجماهير”.

وأضاف نجم الزمالك السابق أنه يحترم النادي الأهلي وجماهيره وإدارته، مؤكدًا أن المنافسة يجب أن تظل داخل الملعب فقط، وأن الاحترام هو الأساس بين جماهير الكرة المصرية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما يتم تداوله لا يعكس موقفه الحقيقي، وأنه يرفض أي إساءة أو تجاوز في حق أي نادٍ أو جماهيره