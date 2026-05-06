فرج عامر يزف بشرى للجماهير بشأن إصابة إمام عاشور

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب إمام عاشور خلال مباراة الأهلي وإنبي، التي أُقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

و كتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :إمام عاشور عنده كدمة شديدة في الركبة فقط.وليس رباط صليبي.

وتعرض إمام عاشور لإصابة مفاجئة أثناء إحدى المحاولات الهجومية أمام مرمى إنبي، حيث فقد توازنه وسقط أرضًا بشكل مفاجئ، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وغادر اللاعب أرض الملعب بمساعدة زملائه، ثم تم نقله عبر سيارة الملعب برفقة طبيب الفريق، لاستكمال الفحوصات الأولية.