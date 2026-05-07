الإشراف العام
رياضة

أزمة داخل ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. مشادات بين تشواميني وفالفيردي وفتح تحقيق تأديبي عاجل

إسلام مقلد

يعيش نادي ريال مدريد حالة من التوتر داخل صفوفه قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في الكلاسيكو، المقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني، في ظل تطورات داخلية أثارت القلق داخل غرفة الملابس.

توتر متصاعد في التدريبات

بدأت الأزمة خلال مران الفريق، بعدما نشبت مشادة كلامية حادة بين ثنائي خط الوسط أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، تطورت سريعًا إلى أجواء مشحونة داخل أرضية الملعب، قبل أن تمتد تداعياتها إلى غرفة خلع الملابس وسط حالة من التوتر بين اللاعبين.

ولم تهدأ الأجواء في اليوم التالي، حيث شهد مران الفريق استمرار التوتر بين الطرفين، إذ رفض فالفيردي مصافحة تشواميني في بداية الحصة التدريبية، ما زاد من حدة التوتر داخل المجموعة، قبل أن تتجدد الأزمة مرة أخرى عقب انتهاء المران، ما استدعى تدخل عدد من اللاعبين لمحاولة احتواء الموقف.

أنباء عن إصابة ونقل إلى المستشفى

وفي تطور لافت، أفادت تقارير صحفية أن فالفيردي تعرض خلال الاشتباك لواقعة أدت إلى إصابته بجرح استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من النادي حول تفاصيل الحالة الطبية حتى الآن.

تحرك إداري وفتح ملف تأديبي

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فقد قررت إدارة ريال مدريد فتح تحقيق داخلي عاجل في الواقعة، مع دراسة فرض إجراءات تأديبية بحق الثنائي، قد تصل إلى استبعادهما مؤقتًا من تدريبات الفريق الأول، في إطار فرض الانضباط داخل المجموعة قبل المواجهات الحاسمة.

وفي السياق ذاته، أشار خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن النادي سيصدر بيانًا رسميًا خلال الفترة المقبلة لتوضيح ملابسات ما حدث، إلى جانب تصريحات متوقعة من اللاعبين المعنيين بالأزمة.

سلسلة أزمات داخل غرفة الملابس

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الفريق من حالة عدم استقرار داخل غرفة الملابس خلال الفترة الأخيرة، بعد حوادث متفرقة أثارت الجدل، من بينها واقعة سابقة ارتبطت بتوتر بين أنطونيو روديجر وألفارو كاريراس، إلى جانب تسريبات تحدثت عن مشادة قديمة بين كيليان مبابي وجود بيلينجهام خلال أحد فترات الاستراحة بين شوطي المباريات هذا الموسم.

ومع اقتراب موعد الكلاسيكو، يزداد القلق داخل أروقة النادي الملكي من تأثير هذه الأزمات الداخلية على تركيز الفريق في واحدة من أهم مباريات الموسم.

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

"النقل الإمريكية": ارتفاع تكاليف وقود الطائرات يضغط على شركات الطيران المحلية

11.2 مليون دينار أردني تداولات بورصة عمان

واشنطن تعلن موعد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة

مياه الشرقية تستكمل توصيل الخدمة لـ750 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

