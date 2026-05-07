توتر داخل ريال مدريد.. اشتباك جديد بين فالفيردي وتشواميني ينتهي في المستشفى

تعيش غرفة ملابس ريال مدريد حالة من التوتر الشديد قبل أيام قليلة من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل تأجيل تتويج برشلونة باللقب، إلا أن الأجواء داخل معسكر الفريق الملكي تبدو مشتعلة بصورة غير مسبوقة.

اشتباكات متكررة داخل تدريبات ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن سلسلة من المشادات والاشتباكات بين عدد من نجوم الفريق خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها التوتر المتصاعد بين فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الأزمة بدأت خلال إحدى الحصص التدريبية بعد احتكاك قوي بين اللاعبين، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة كلامية حادة كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي داخل ملعب التدريب في فالديبيباس.

وأضافت الصحيفة أن التوتر استمر حتى داخل غرفة الملابس، وسط حالة من الانقسام والاحتقان بين اللاعبين.

تصعيد جديد داخل غرفة الملابس

وأشارت التقارير إلى أن الأزمة لم تتوقف عند واقعة الأمس، بل تجددت بصورة أكثر حدة خلال تدريبات اليوم الخميس، حيث رفض فالفيردي مصافحة تشواميني منذ بداية اليوم، ما ساهم في زيادة الأجواء العدائية داخل الفريق.

وأكدت المصادر أن الاشتباك الجديد كان أكثر عنفًا من سابقه، واضطر عدد من لاعبي ريال مدريد للتدخل من أجل الفصل بين الثنائي، بعدما تطورت الأمور إلى مواجهة مباشرة داخل غرفة الملابس.

نقل فالفيردي إلى المستشفى

ووفقًا لما نقلته الصحيفة الإسبانية، تعرض فالفيردي خلال الاشتباك لضربة قوية تسببت في إصابته بجرح استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، رغم التأكيد على أن الإصابة لم تكن نتيجة تعمد مباشر من تشواميني.

وأثارت الواقعة حالة من القلق داخل إدارة ريال مدريد، خاصة أنها جاءت في توقيت حساس للغاية قبل مواجهة برشلونة المرتقبة.

اجتماع أزمة داخل النادي

ودفعت خطورة ما حدث الإدارة للتحرك بشكل عاجل، حيث حضر خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للنادي، إلى المدينة الرياضية، وتم عقد اجتماع طارئ داخل غرفة الملابس لمناقشة الأزمة واحتواء التوتر المتصاعد بين اللاعبين.

وأكدت التقارير أن أي لاعب لم يغادر مقر التدريبات قبل انتهاء الاجتماع، في ظل محاولات الإدارة إعادة الاستقرار سريعًا قبل الكلاسيكو.

أزمات متلاحقة داخل المعسكر الملكي

ولم تكن أزمة فالفيردي وتشواميني الوحيدة داخل الفريق مؤخرًا، إذ تحدثت تقارير أخرى عن مشادات سابقة بين عدد من نجوم ريال مدريد، من بينها واقعة بين أنطونيو روديجر وألفارو كاريراس، بالإضافة إلى خلافات قديمة بين كيليان مبابي وجود بيلينجهام خلال إحدى مباريات الموسم.