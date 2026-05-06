هدف بيريز في ريال مدريد.. صحيفة «ماركا» تكشف اسم الصفقة المفضلة ومصير جفارديول

حمزة شعيب

 

يستعد نادي ريال مدريد لإجراء تغييرات جوهرية خلال الأشهر المقبلة، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق، وذلك بعد موسم وُصف بالمخيب للآمال، تمهيدًا للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.

ويضع النادي الملكي ضمن أولوياته تدعيم عدة مراكز، أبرزها خط الدفاع وخط الوسط، حيث ارتبط اسمه مؤخرًا بعدد من الصفقات البارزة لتعزيز صفوف الفريق.

 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يُعد التركي كينان يلدز، لاعب يوفنتوس، أحد أبرز الأسماء التي يحلم رئيس النادي فلورنتينو بيريز بضمها خلال سوق الانتقالات الصيفية، رغم صعوبة إتمام الصفقة في الوقت الحالي.

ويمتد عقد يلدز مع يوفنتوس حتى عام 2030، ويُصنف كواحد من أبرز المواهب الشابة في الكرة الإيطالية، بعدما قدم موسمًا مميزًا سجل خلاله 11 هدفًا وصنع 10 أهداف في 45 مباراة بجميع المسابقات.

كما تشير التقارير إلى وجود مخاوف داخل يوفنتوس بشأن الوضع المالي للنادي، خاصة في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما قد يفتح الباب أمام رحيل بعض اللاعبين دون استثناء.

جفارديول هدف قديم يصعب تحقيقه

في المقابل، يواصل ريال مدريد مراقبة المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، والذي يُعد هدفًا قديمًا للنادي منذ عدة سنوات.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد السابق ونجم ميلان الحالي، قد أوصى إدارة النادي بالتعاقد مع مواطنه في وقت سابق، نظرًا لإمكاناته الدفاعية الكبيرة.

لكن بحسب تقارير "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، فإن انتقال جفارديول إلى ريال مدريد بات معقدًا للغاية، في ظل ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2028، مع اقتراب الطرفين من تمديده حتى 2033.

مانشستر سيتي يتمسك بنجمه وريال مدريد ينتظر الفرصة

تشير التقارير إلى أن جفارديول سيحصل على زيادة كبيرة في راتبه ضمن العقد الجديد مع مانشستر سيتي، مع تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين.

وفي حال تعثر هذه المحادثات مستقبلًا فقط، قد تتاح الفرصة أمام ريال مدريد لمحاولة ضم المدافع الكرواتي، رغم صعوبة الموقف الحالي.

 

تعكس هذه التحركات رغبة ريال مدريد في إعادة بناء الفريق بشكل متوازن، يجمع بين المواهب الشابة والصفقات المستقبلية، لضمان استمرار المنافسة على أعلى مستوى في البطولات المحلية والأوروبية.

