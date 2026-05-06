لاعب اتحاد العاصمة: الزمالك ناد كبير وصاحب بطولات إفريقية

علق زكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري على مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وقال زكريا: الحمد لله، نجحنا في التتويج بالكأس، وكان هذا إنجازًا مهمًا أسعدنا جميعًا، لكننا أغلقنا هذه الصفحة سريعًا لأن أمامنا تحديًا أكبر.

وتابع، لدينا مباراة قوية في نهائي قاري، ونسعى للتحضير لها بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.

معنويات الفريق الجزائري

وواصل: المعنويات مرتفعة جدًا داخل الفريق، خاصة بعد الفوز ببطولة، وهو ما يمنحنا دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك.

وأضاف: بدأنا بالفعل الاستعدادات، ونسعى للوصول لأعلى درجة من التركيز حتى نكون في أفضل جاهزية يوم المباراة.

وتابع لاعب اتحاد العاصمة: نعلم أننا سنواجه فريقًا كبيرًا بحجم الزمالك، صاحب تاريخ كبير في البطولات الإفريقية، ولذلك نكن له كل الاحترام.

وأردف: ندخل المباراة باحترام كامل للمنافس، لكن بدون أي خوف، وهدفنا هو تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب.

واختتم: المباراة ستكون على مدار 180 دقيقة، وعلينا أن نكون في قمة التركيز طوال اللقاءين من أجل تحقيق هدفنا، إن شاء الله نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا، والتتويج باللقب القاري.