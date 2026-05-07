زد يتقدم على حرس الحدود 2-1 في الشوط الأول بالدوري

تقدم فريق زد على منافسه حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف في الشوط الأول بالمباراة المقامة حاليا على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط في الدوري الممتاز.

وسجل فريق زد عن طريق عبدالحمن عماد بالهدف الأول في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل إسلام أبو سليمة لحرس الحدود في الدقيقة 25 من عمر اللقاء.

وسجل هدف زد الثاني عبدالله بكري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في المباراة

تشكيل حرس الحدود

إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد بيومي - محمد روقا - محمود الزنفلي - عمر سافيولا - مؤمن عوض - كوبر - عبد الله حافظ - محمود أوكا - محمد حمدي.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بينما يأتي زد في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.