كوكا بين الأهلي وأوروبا.. حلم الاحتراف يواجه عرض التجديد

نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن عبر حسابه على موقع فيسبوك تصريحات منسوبة إلى مصدر مقرب من اللاعب أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، كشف فيها عن موقف اللاعب من مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر مقرب من أحمد نبيل كوكا: “اللاعب حلمه الاحتراف في أوروبا.. ولكن ينتظر عرض الأهلي لحسم موقفه من تجديد العقد”.

تفاصيل أزمة كوكا والشحات في الأهلي

وبدأت إدارة الأهلي التحرك بشكل رسمي لتجديد عقود أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات لاعبا الفريق حيث دخلت مراحل الحسم بعد ما تحولت المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة إلى واحدة من أبرز القضايا التي تشغل جماهير القلعة الحمراء، في ظل اقتراب نهاية عقدي اللاعبين بنهاية الموسم الجاري.

وكثفت إدارة الأهلي من تحركاتها خلال الأيام الماضية من أجل إنهاء الملف سريعًا، خوفًا من دخول الثنائي الفترة الحرة وإمكانية الرحيل دون مقابل، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية بالحصول على خدماتهما.

وقالت مصادر إن مسئولي الأهلي على رأسهم سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، عقدوا عدة جلسات مع اللاعبين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن مدة التعاقد الجديدة والجوانب المالية.

وتشير المعلومات إلى أن إدارة الأهلي عرضت على حسين الشحات التجديد لمدة موسمين، مع تعديل بعض البنود المالية وإلغاء نسبة المشاركة، تقديرًا لدوره وخبراته داخل الفريق، بينما تلقى كوكا عرضًا يمتد لثلاثة مواسم في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر الشابة الأساسية.

ويمثل ملف حسين الشحات أهمية خاصة داخل الأهلي، باعتباره أحد أبرز لاعبي الفريق خلال السنوات الأخيرة، وصاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية والمحلية، إلا أن المفاوضات شهدت بعض التباطؤ بسبب الخلاف حول التفاصيل المالية ومدة العقد، في ظل رغبة اللاعب في الحصول على عقد يليق بتاريخه مع النادي.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في بعض الفترات، فإن الجهاز الفني يتمسك باستمراره، خاصة مع اقتراب مشاركة الأهلي في البطولات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، ترى إدارة الأهلي أن أحمد نبيل كوكا يمثل أحد أهم العناصر المستقبلية في الفريق، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما دفع الإدارة للتحرك مبكرًا لتأمين استمراره، خصوصًا بعد تألقه اللافت هذا الموسم.

وقالت المصادر أن المفاوضات مع كوكا تسير بشكل إيجابي، وأن اللاعب أبدى ترحيبه بالبقاء، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي.