الكاف يستقر على عدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وكانت الأندية المصرية تأمل زيادة العدد المشارك في البطولة بعد احتدام المنافسة على المركز الأول والثاني في بطولة الدوري خلال الأسابيع الأخيرة من المسابقة

ورفض الكاف اتخاذ القرار بسبب ضيق الوقت في الروزنامة الإفريقية حيث يتطلب القرار زيادة عدد المباريات خصوصا في الأدوار التمهيدية

كما يشكل انطلاق منافسات بطولة كأس الامم الأفريقية 2027 عامل حامس في إنهاء التفكير في زيادة عدد الأندية لزيادة عدد المباريات بطبيعة الحال في نهاية الموسم

واتخذ الكاف القرار النهائي بتريح المقترح لحين التوصل لشكل وصيغة زمنية مناسبة لتطبيقة دون حدوث أزمة في الروزنامة الإفريقية