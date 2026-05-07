ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال

حجز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقعده في نهائي بطولة دورى ابطال اوروبا بعدما تفوق في مجموع مباراتي نصف النهائي بنتيجة 6-5.

وكان الفريق الباريسي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 5-4 على أرضه، قبل أن يفرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب آليانز آرينا ، ليؤكد باريس تأهله إلى المباراة النهائية.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره آرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب بوشكاش آرينا ، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين العملاق الفرنسي والفريق الإنجليزي.