ناقد رياضي: السرعة والقوة والمتعة عنوان مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط بالمستوى الفني القوي الذي شهدته مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكدًا أن مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قدمت أداءً استثنائيًا من حيث القوة والسرعة والإثارة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “هو إيه الأداء اللي شوفناه في ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. قوة وسرعة ومستوى رائع، دوري أبطال أوروبا الموسم ده شوفنا فيه شوية ماتشات جامدة جدًا ورايقة بصراحة”.

وأضاف أن باريس سان جيرمان وصل للمرة الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لويس إنريكي، مشيرًا إلى أن النهائي المرتقب أمام أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا قد يشهد تحقيق “الجانرز” لثنائية تاريخية هذا الموسم، متوقعًا أن يكون النهائي “تاريخيًا”.