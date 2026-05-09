سر غياب نجم ليفربول عن مواجهة تشيلسي في البريميرليج

كشف المدرب آرني سلوت عن سر غياب صانع ألعاب ليفربول، فلوريان فيرتز، عن مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان اللاعب الدولي الألماني مريضًا هذا الأسبوع وغاب عن بعض التدريبات، لذا استبعده سلوت من تشكيلة الفريق لمباراة تشيلسي على ملعب أنفيلد.

وقال سلوت لقناة TNT Sports في مقابلة قبل المباراة: "لقد بذل قصارى جهده للمشاركة".

ووصف سلوت المرض بأنه "التهاب في المعدة".

وأضاف سلوت: "لم يكن يشعر بحالة جيدة خلال الأسبوع. حاول التدرب في بداية الأسبوع، لكن حالته ساءت في النهاية ولم يتمكن من التدرب معنا أمس، ولن يتمكن من التدرب معنا اليوم أيضًا".

وسُئل سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الجمعة عن فيرتز، فقال: "كان فلوريان مريضًا بعض الشيء، لكنه تدرب معنا أمس".

خرج ليفربول صاحب المركز الرابع من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يتطلع إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.