تعليق قوي من سلوت بشأن صافرات الاستهجان في لقاء تشيلسي

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال مباراة تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات صحفية: “الأمر على الأرجح مرتبط بعدم تحقيقنا الفوز. في آخر خمس مباريات فزنا بثلاث، خسرنا واحدة وتعادلنا اليوم، وهذا ليس ما نريده، نحن نريد المزيد ونريد الفوز بالمباريات الخمس كلها”.

وتابع: "الأسبوع الماضي كان لدينا توازن سلبي في الكرات الثابتة، واليوم تكرر الأمر مجددًا، من الطبيعي تمامًا أن يشعر الناس بخيبة أمل عندما لا يفوز ليفربول، لأن هذا ما نريده نحن أيضًا، هكذا يجب أن يكون الأمر عندما لا ننتصر"

واختتم: “أعتقد أنه من الظلم القول إنني طلبت يومًا من لاعبيني التراجع للخلف أو عدم الضغط”.