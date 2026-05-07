أصل الحكاية

الإدارة حسمت موقفها النهائي.. هل يرحل سلوت عن تدريب ليفربول؟

سلوت
سلوت
أحمد أيمن

حسمت إدارة نادي ليفربول موقفها النهائي بشأن مستقبل المدير الفني آرني سلوت، وذلك عقب الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الهزيمة بنتيجة 3-2 على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من موسم 2025-2026، لتزيد من تعقيد وضع الفريق هذا الموسم، خاصة أنها تسببت في تأجيل آمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في وقت نجح فيه المنافس في حسم بطاقة التأهل.

هل يرحل سلوت عن ليفربول؟

رغم تراجع النتائج وتكرار الإخفاقات، فإن التقارير الصحفية أكدت أن إدارة النادي، ممثلة في مجموعة فينواي المالكة، لا تنوي إقالة سلوت خلال الفترة المقبلة. 

وعلى العكس، هناك توجه واضح لمنحه فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأوضاع وتصحيح مسار الفريق. 

وشهد الموسم الحالي نتائج مخيبة للآمال، حيث تعرض الفريق لعدد كبير من الهزائم في مختلف البطولات، وهو ما يعكس استمرار المشكلات الفنية التي لم يتمكن الجهاز الفني من حلها حتى الآن. 

ورغم ذلك، ترى الإدارة أن المشروع لا يزال بحاجة إلى وقت، خاصة مع وجود تغييرات مرتقبة في صفوف الفريق. 

ومن المنتظر أن يشهد الصيف المقبل تحركات قوية من جانب النادي، سواء على مستوى التعاقدات الجديدة أو إعادة بناء التشكيلة، خصوصاً مع احتمالية رحيل عدد من اللاعبين البارزين مثل محمد صلاح وآندي روبرتسون، وهو ما سيجبر الجهاز الفني على إعادة تشكيل الفريق بشكل كبير. 

وتدرك إدارة ليفربول أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الفريق، حيث يقع على عاتق سلوت مسؤولية تحسين الأداء العام، ومعالجة الأخطاء المتكررة، إلى جانب بناء فريق أكثر تنافسية قادر على العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والأوروبية.

وفي ظل هذا التوجه، يبدو أن النادي يفضل الاستقرار الفني بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة، مع منح المدرب الفرصة الكاملة لإثبات قدرته على قيادة الفريق نحو مرحلة أفضل خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المقرر أن يحل فريق تشيلسي، ضيفًا قويًّا على نظيره ليفربول، في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تنطلق صافرة المباراة بين ليفربول وتشيلسي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 الجاري، على أن تقام أحداثها على ستاد "آنفيلد" معقل "الريدز"، وستُذاع عبر قنوات "بي إن سبورتس".

وكان ليفربول قد تعرض لخسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، وهو ما زاد من الضغوط على الفريق قبل المواجهات المقبلة. 

