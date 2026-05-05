ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت

تلقى المدير الفني الهولندي آرني سلوت عرضا أوروبيا مبكرا قد يعيد رسم ملامح مستقبله مع ليفربول، بعدما حاول أياكس أمستردام إقناعه بالعودة إلى هولندا وقيادة الفريق من ملعب يوهان كرويف أرينا ورغم جدية الاتصالات، فإن الصفقة تصطدم بعقبات تعاقدية ومالية معقدة في أنفيلد.

سلوت، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، ليس في موقع يسمح له بالمغادرة بسهولة.

إدارة النادي الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية، لن تفتح الباب دون تعويض مالي كبير، خاصة أنها دفعت مقابلا مهمًا للحصول عليه من فينورد قبل موسمين.

دعم داخلي يعقد الرحيل

ورغم تراجع النتائج، لا يزال سلوت يحظى بدعم واضح داخل أروقة النادي، خصوصًا من المدير الرياضي ريتشارد هيوز، الذي يرى أن المدرب الهولندي يحتاج وقتا إضافيا لتصحيح المسار.

هذا الدعم يصعب مهمة أياكس، ويجعل أي مفاوضات مشروطة بتفاهمات مالية صعبة أو انفصالٍ ودي غير مرجّح في الوقت الراهن.

في المقابل، يبحث أياكس بجدية عن مدرب جديد للموسم المقبل، بقيادة الإدارة الفنية للنادي، مع وجود أسماء أخرى على الطاولة، لكن اسم سلوت يظل حاضرا بقوة في النقاشات.

موسم مضطرب وأزمات متلاحقة في أنفيلد

يعيش ليفربول واحدة من أكثر فتراته ارتباكا في السنوات الأخيرة النتائج المتذبذبة، وتراجع الأداء الجماعي، وتصاعد غضب الجماهير، كلها عوامل وضعت سلوت تحت ضغط هائل.

الأزمة لم تتوقف عند حدود النتائج، بل امتدت إلى:

-توتر العلاقة مع الجماهير بعد سلسلة تعثرات محلية وأوروبية.

-جدل حول اختياراته التكتيكية وتوظيف اللاعبين.

-تراجع مستوى عدد من الركائز الأساسية.

-شائعات مستمرة حول رحيل بعض النجوم، أبرزها الحارس أليسون بيكر.

-حالة انقسام داخل غرفة الملابس بشأن أسلوب الإدارة الفنية.

هذه العوامل مجتمعة جعلت مستقبل المدرب الهولندي موضوع يوميا في الإعلام الإنجليزي.

تشابي ألونسو البديل الذي يلوح في الأفق

رحيل سلوت إن حدث قد لا يكون خسارة خالصة لليفربول فاسم تشابي ألونسو عاد بقوة إلى دائرة الترشيحات، بعدما أبدى المدرب الإسباني انفتاحا على خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

ألونسو كان هدفا رئيسيا لإدارة ليفربول قبل التعاقد مع سلوت، وعودته إلى الصورة تمنح الإدارة مخرجا فنيا مقنعا إذا قررت تغيير المسار.

مكسب مالي محتمل لليفربول

من الناحية الاقتصادية، قد يمثل انتقال سلوت إلى أياكس فرصة لتقليل الخسائر فإقالته ستكلف خزينة النادي نحو 8 ملايين يورو كشرط جزائي، بينما بيعه بعقد قائم قد يخفف العبء المالي، ويمنح الإدارة مرونة أكبر في التحرك نحو مدرب جديد.

القرار في يد سلوت

يبقى السؤال الأهم هل يرغب سلوت نفسه في العودة إلى الدوري الهولندي؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة لكن المؤكد أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مصيره، في ظل تزايد الضغوط، وتنامي الاهتمام الأوروبي، واستمرار أزمات ليفربول داخل الملعب وخارجه.