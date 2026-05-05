ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

يظل مستقبل النجم المصري محمد صلاح واحدًا من أبرز الملفات المطروحة في سوق الانتقالات الصيفي لعام 2026، خاصة مع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول، وفتح الباب أمام خطوة جديدة في مسيرته الكروية.

ويدخل صلاح هذه المرحلة وهو أمام مفترق طرق مهم، حيث سيتحدد قراره بناءً على أولوياته بين الاستمرار في المنافسة الأوروبية على أعلى مستوى، أو الاتجاه نحو خيارات توفر عائدًا ماليًا أكبر ودورًا قياديًا أوضح داخل الفريق.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب يبحث عن مشروع رياضي قوي يضمن له الاستمرار في المنافسة، إلى جانب دور أساسي بعيدًا عن فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء، فضلًا عن الحفاظ على مستوى مالي يتناسب مع قيمته الكبيرة.

ويبرز اسم ريال مدريد كأحد أبرز الوجهات المحتملة، نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وفرص المنافسة على البطولات، إلا أن الصفقة تبدو معقدة في ظل سياسة النادي وتكدس النجوم في الخط الهجومي.

في المقابل، يظهر الاتحاد السعودي كخيار أكثر واقعية، بفضل قدرته على تلبية المطالب المالية لصلاح، ومنحه دور النجم الأول داخل الفريق، رغم الابتعاد عن المنافسة الأوروبية.

كما طُرحت أسماء أندية أخرى مثل روما ويوفنتوس وإنتر ميلان، لكنها تبدو خيارات محدودة من الناحية الواقعية، سواء بسبب القيود المالية أو طبيعة المشروع الرياضي.

وعلى جانب آخر، يظهر إنتر ميامي كوجهة مختلفة تمنح اللاعب بُعدًا تسويقيًا عالميًا، وفرصة للعب بجوار نجوم كبار مثل ليونيل ميسي، لكن دون نفس مستوى التحدي الرياضي في أوروبا.

في النهاية، يبقى القرار النهائي مرتبطًا برؤية محمد صلاح لمستقبله، سواء بمواصلة مطاردة المجد الأوروبي، أو خوض تجربة جديدة تجمع بين التأثير الجماهيري والعائد المالي، في واحدة من أهم محطات مسيرته الكروية.