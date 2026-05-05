الأهلي يحسم ملف تجديد الشحات وكوكا بعد مواجهة إنبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة خاصة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل “كوكا” عقب مباراة الفريق أمام إنبي، وذلك من أجل حسم ملف تجديد عقودهما خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأهلي يسعى لإنهاء المفاوضات بشكل سريع لتأمين استمرار اللاعبين، خاصة في ظل أهميتهما داخل الفريق.

وينتظر أن تشهد الجلسة مناقشة التفاصيل المالية ومدة التعاقد، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.