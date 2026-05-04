الأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي في الدوري المصري

أعلن يس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة إنبي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

وشهدت القائمة تواجد عدد من العناصر الأساسية إلى جانب بعض الأسماء الشابة، حيث ضمت في حراسة المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة،

وفي خط الدفاع:ياسين بيكهام، ، ياسر، شريف، شكري.

بينما جاء في خط الوسط: بن شرقي، هادي، إمام، ديانج، زيزو، عثمان، طاهر، هاني، كوكا، معوض.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في حصد النقاط الثلاث ومواصلة مطاردة الصدارة في سباق الدوري.