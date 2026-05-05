الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عمرو الحديدي: الأهلي كان قادرًا على حسم الدوري مبكرًا.. وشخصية الفريق ظهرت بالقمة

يارا أمين

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق كان بإمكانه حسم لقب الدوري المصري مبكرًا حال ظهوره بمستواه الطبيعي، مشيرًا إلى أن شخصية الأهلي ظهرت بوضوح في مباراة القمة، كما تحدث عن كواليس التشكيل، وتوقعاته لنتائج المباريات المقبلة.
 

الأهلي في مباراة القمة 

قال عمرو الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC": "لو كان الأهلي في وضعه الطبيعي، لحسم الدوري المصري منذ وقت مبكر".

وأضاف: "شخصية الأهلي ظهرت في مباراة القمة، خاصة بعد هجوم الجماهير على اللاعبين عقب مباراة بيراميدز، بينما لم تظهر بصمة المدير الفني بشكل واضح، وهو ما يتضح من عدم الانسجام بين عدد من اللاعبين وسوء توظيفهم".

وتابع: "أعتقد أن هناك تدخلًا في تشكيل الأهلي خلال مباراة الزمالك، وربما كان هناك دور لبعض أفراد الجهاز المعاون".

وأوضح: "المدير الفني بدأ مباراة بيراميدز بتشكيل غير موفق، لكن في القمة ظهرت الروح القتالية والضغط العالي، وكان كل لاعب يؤدي أكثر من دور داخل الملعب".

وأشار: "يجب أن يلعب بن رمضان بجوار إمام عاشور في وسط الملعب، وخلفهما مروان عطية، مع وجود بن شرقي كبديل لتريزيجيه، وطاهر محمد طاهر في الهجوم، إلى جانب بيكهام وأحمد نبيل كوكا، وياسين مرعي وهادي رياض".

واستكمل: "أتوقع فوز الأهلي على سموحة وإنبي، بشرط أن يلعب بنفس شخصية مباراة القمة".

وأشاد قائلًا: "أوجه التحية لجماهير الأهلي على الدعم الكبير، خاصة المشهد المميز الذي حمل صورة الراحل صالح سليم".

واختتم تصريحاته: "أتوقع تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، في ظل تقارب المستوى ووجود أجهزة فنية قوية، كما أن بيراميدز يظهر بشكل مختلف أمام الأهلي والزمالك مقارنة بباقي الفرق".

