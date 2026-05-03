الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول 2-0 في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر يونايتد على ليفربول، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو في الدقيقتين 5، 14.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: لامينز.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، شو، هيفن.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كونيا، كاسيميرو.

خط الهجوم: مبويمو، سيسكو، وماينو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: وودمان

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون فريمبونج.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ.

خط الهجوم: فيرتز، جاكبو.

وسجّل ماتيوس كونيا أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ هدف رود فان نيستلروي في أبريل 2003 الدقيقة الخامسة.