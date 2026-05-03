نقل أسطورة مانشستر يونايتد إلى المستشفى.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي، عن نقل السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد إلى المستشفى قبل انطلاق مواجهة ليفربول، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للتقرير إن فيرجسون، البالغ من العمر 84 عاما، نقل إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي لضمان سلامته. وتسود حالة من التفاؤل بين مسؤولي النادي بأن المدرب التاريخي سيتماثل للشفاء ويعود قريبا إلى منزله للتعافي.

وكان السير قد وصل إلى الملعب كعادته لحضور القمة بين الريدز والشياطين الحمر، لكنه شعر بالتعب والإرهاق قبل أكثر من ساعة من انطلاق صافرة البداية.