الإدعاء الأمريكي يكشف مدي سلامة القوة العقلية للمتهم بمحاولة اغتيال ترامب

أكدت المدعية العامة لدائرة كولومبيا جانين بيرو، إن كول ألين، المتهم بالمحاولة الأخيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بعيد كل البعد عن الجنون" ولم يعان من انهيار ذهني.

وفي حديث لشبكة CNN التلفزيونية ذكرت المدعية العامة: "أنه بعيد كل البعد عن الجنون.. إنه رجل لم يتعرض لانهيار عصبي".

ووقع هجوم كول توماس آلين (Cole Thomas Allen) خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

ويبلغ آلين من العمر 31 عاما، من ولاية كاليفورنيا، ووفقا لتقارير إعلامية، حيث يعمل مدرسا ويطور ألعاب إطلاق نار إلكترونية، ولا يملك أي سوابق جنائية، ولم يسبق له أن لفت انتباه شرطة واشنطن.