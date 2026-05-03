مستشار المرشد الإيراني: تهديدات ترامب لنا بالمجاعة دليل جهل

أكد مستشار المرشد الإيراني على أكبر ولايتي أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدل على عدم إلمامه بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم

وقال مستشار المرشد الإيراني: ترامب هددنا بالمجاعة بينما يخضع الأمن الغذائي العالمي وتوريد الأسمدة في هرمز لسيطرتنا و كل من يعبث بالشريان الحيوي للعالم سيجد نفسه في طريق مسدود.

وأكمل ولايتي: تهديد ترامب لنا بالمجاعة يدلّ على عدم معرفته بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم.

وزاد : سحب قوات أمريكا من ألمانيا والمشاكل الفنية لسفنها مؤشرات على انهيار أوهام البيت الأبيض.



وفي نهاية تصريحاته وجه ولايتي رسالة إلى ترامب، قائلا: عالم السياسة ليس مجالاً لأفلام مثل جاك سبارو (قراصنة الكاريبي).