سلوت يغلق باب الرحيل.. مدرب ليفربول يرفض عرض أياكس ويتمسك بأنفيلد

حسم آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موقفه من الرحيل عن الريدز، رافضًا عرضًا مفاجئًا للعودة إلى أياكس، ومؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع “الريدز” خلال الفترة المقبلة.

موسم صعب بعد التتويج

ويواجه سلوت تحديات كبيرة في موسمه الثاني، بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، قبل أن تتراجع النتائج هذا الموسم ويبتعد الفريق عن الصدارة.

تراجع في النتائج يثير التساؤلات

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 لتزيد الضغوط، حيث تراجع ليفربول إلى المركز الرابع بفارق كبير عن المتصدر آرسنال.

رفض سريع لعرض أياكس

وبحسب تقارير صحفية، استفسر أياكس عن إمكانية التعاقد مع سلوت هذا الصيف، في ظل بحثه عن بديل دائم، إلا أن المدرب الهولندي أغلق الباب سريعًا، مفضلًا الاستمرار في مشروعه مع ليفربول.

دعم الإدارة مستمر

ويرتبط سلوت بعقد يمتد حتى عام 2027، وسط دعم واضح من إدارة النادي، التي ترى ضرورة منحه الوقت الكافي لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح وتحقيق الاستقرار الفني.