أول تعليق من سلوت على إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على إصابة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، خلال مباراة الريدز أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق ليفربول على نظيره كريستال بالاس، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 34.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "فوز آخر وإصابة أخرى، هذه هي حالنا هذا الموسم، من المبكر جدًا الحكم، لكننا جميعا نعرف محمد صلاح ومدى صعوبة خروجه من الملعب".

وأضاف: “خروج محمد صلاح من الملعب يُشير إلى شيء ما، لكن علينا الانتظار لنرى مدى خطورة الإصابة”.

وغادر محمد صلاح مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بعد شعوره بشد عضلي، واستبدل في الدقيقة 58 من زمن اللقاء ودخل بدلا منه الهولندي جيريمي فريمبونج.