بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ليفربول وكريستال بالاس بتقدم الريدز بنتيجة 2-0، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول كل من أليكسندر إيساك واندري روبرتسون في الدقيقتين 35 و40 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة ألغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد صلاح بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

كشف آرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمى لمواجهة كريستال بالاس على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد كريستال بالاس

تواجد المصري محمد صلاح فى التشكيل الرسمى مع ليفربول ضد كريستال بالاس في المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: فريدري ودمان

الدفاع: سوبوسلاي- كوناتي- فان دايك- روبرتسون

الوسط: ماك اليستر - فيرتز- جونز

الهجوم: محمد صلاح- إيزاك - جاكبو

ليفربول يأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، مستفيدًا من دفعة معنوية قوية بعد انتصاره الصعب على غريمه إيفرتون بنتيجة 2-1 في «ديربي الميرسيسايد»، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح قائد منتخب مصر، الذي سجل هدفاً ليصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول أمام إيفرتون برصيد 9 أهداف متساويًا مع الأسطورة ستيفن جيرارد.

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المرتبة الثالثة عشرة بـ43 نقطة، ما يمنح المباراة طابعًا تنافسيًا واضحًا، خاصة مع سعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويمتلك كريستال بالاس أفضلية واضحة في مواجهات الفريقين هذا الموسم، بعدما تفوق في اللقاءات الثلاثة السابقة بمختلف المسابقات. البداية كانت بالتتويج بلقب درع المجتمع عقب التعادل 2-2 والفوز بركلات الترجيح، ثم الانتصار 2-1 في الدوري، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة تحت قيادة مدربه أوليفر جلاسنر.

محمد صلاح يطارد أرقام رونالدو وشيرر في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

في السياق ذاته، يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم عروضه المميزة، بعدما سجل في آخر ثلاث مباريات بدأها أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقترب محمد صلاح من معادلة إنجاز كريستيانو رونالدو، الذي كان آخر من سجل في أربع مباريات متتالية في المسابقة وهو في عمر 33 عامًا.

وسجل محمد صلاح في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيبلغ من العمر 33 عامًا و314 يومًا في يوم مباراة كريستال بالاس، وإذا تمكن النجم المصري من التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، سيكرر إنجاز كريستيانو رونالدو الذي كان آخر لاعب في هذا العمر يُسجّل في أربع مباريات متتالية كأساسي في المسابقة ذاتها.

وفي حال نجح قائد منتخب مصر في هز الشباك خلال هذه المواجهة، سيصل إلى هدفه العاشر في شباك كريستال بالاس بالدوري، ليصبح تاسع فريق يسجل ضده هذا العدد من الأهداف في البطولة، ويظل الرقم القياسي مسجلًا باسم الأسطورة آلان شيرر، الذي تمكن من تسجيل 10 أهداف أو أكثر في شباك 12 فريقًا مختلفًا بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.