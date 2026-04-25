الدوري الأمريكي يخطط لضم محمد صلاح.. سان دييجو وجهة محتملة بعد ليفربول

إسراء أشرف

كشفت تقارير عالمية عن اهتمام متزايد من رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى العالم.

وبحسب التقارير، فإن الدوري الأمريكي يخطط لمحاولة ضم صلاح بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026، ضمن مشروع يهدف لجلب أبرز نجوم كرة القدم عالميًا إلى المسابقة، على غرار ما حدث مع أسماء كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة “ذا أثلتيك” إلى أن نادي سان دييجو إف سي يعد أحد أبرز المهتمين بضم اللاعب، في حال رحيله عن ليفربول، إلا أن الصفقة ما زالت تواجه العديد من العقبات.

وأضاف التقرير أن مسؤولي الدوري الأمريكي أبلغوا الأندية بأن محمد صلاح مستثنى من نظام “الاكتشاف”، ما يمنح حرية أكبر في التفاوض حول مستقبله دون قيود الأولوية بين الأندية.

كما أوضحت المصادر أن نادي سان دييجو لن يتمكن من تقديم راتب مماثل لما يحصل عليه صلاح حاليًا، لكنه قد يلجأ لنموذج مشابه لصفقات نجوم سابقين مثل ديفيد بيكهام وليونيل ميسي، عبر منح اللاعب امتيازات استثمارية أو حصص ملكية ضمن الاتفاق.

في السياق ذاته، أشارت التقارير إلى إمكانية ربط الصفقة المحتملة بحصة في مشاريع أكاديمية مرتبطة بالمصريين، مثل أكاديمية “رايت تو دريم”، التي تستثمر فيها مجموعة رجال أعمال مرتبطة بالنادي الأمريكي.

ورغم كل هذه التحركات، لم يصدر أي تعليق رسمي من مالك نادي سان دييجو بشأن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح حتى الآن، بينما يبقى مستقبله مع ليفربول محل متابعة كبيرة في الفترة المقبلة.

