قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

هل يكون بديلا أم شريكا؟.. 4 أسباب تقرب محمد صلاح إلى مدريد

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

حين يتحدث فرناندو هييرو عن سوق الانتقالات، تفتح أبواب التكهنات على مصراعيها ، فتعليق أسطورة ريال مدريد بأن “كل شيء ممكن في كرة القدم” أعاد إشعال الحديث حول احتمال انتقال محمد صلاح إلى العاصمة الإسبانية، خاصة مع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول.

السؤال لم يعد هل ينتقل؟ بل هل سيكون بديلا لنجوم الحاضر أم شريكا يصنع مرحلة جديدة في البرنابيو؟

الجناح الأيمن المفقود

رغم وفرة المواهب الهجومية في مدريد، يظل مركز الجناح الأيمن الصريح نقطة تبحث عن صاحبها هنا تتضح قيمة صلاح التكتيكية؛ لاعب قادر على شغل الرواق بكفاءة عالية، يمنح الفريق اتزانا افتقده في مباريات كثيرة، خاصة أمام الكتل الدفاعية المغلقة.

وجوده سيوفر حلولا خططية متنوعة للمدرب، سواء كشريك مباشر للنجم الفرنسي كيليان مبابي أو كورقة حاسمة تغيّر إيقاع اللقاءات المعقدة بمهارته الفردية وسرعته في اتخاذ القرار.

الفاعلية التهديفية وخبرة المواعيد الكبرى

صلاح ليس مجرد جناح تقليدي، بل ماكينة أرقام تعرف طريق الشباك في أصعب اللحظات خبرته الأوروبية المتراكمة وقدرته على الحسم في المواعيد الكبرى تمنح أي فريق إضافة فورية.

حتى في موسم اتسم بتذبذب نتائج فريقه، حافظ النجم المصري على بصمته التهديفية وصناعته للأهداف، مؤكدًا أن بريقه لم يخفت، وأنه ما زال لاعبا يصنع الفارق أمام كبار القارة.

محمد صلاح

بين إغراء المال ونداء التاريخ

يقف صلاح عند مفترق طرق حاسم عروض مالية ضخمة من الدوري السعودي من جهة، ونداء التاريخ من جهة أخرى.

الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو يمنحه فرصة كتابة فصل أخير استثنائي في مسيرته، خاصة إذا ارتبط ذلك بحلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص الأبيض الملكي؛ إنجاز كفيل برفع مكانته إلى مصاف أساطير اللعبة في العصر الحديث.

قيمة تسويقية تتجاوز المستطيل الأخضر

محمد صلاح ليس نجما كرويا فحسب، بل أيقونة جماهيرية في العالم العربي والشرق الأوسط.

تعاقد مدريد معه لا يعني فقط دعما فنيا، بل مشروعا تسويقيا ضخما يعزز حضور النادي في منطقة تضم ملايين المشجعين.

وجود صلاح بقميص الريال سيحول الصفقة إلى استثمار استراتيجي طويل الأمد، يمنح النادي أفضلية جماهيرية واقتصادية في سوق شديدة الأهمية.

وتبدو الصفقة – إن حدثت – أكبر من مجرد انتقال لاعب إنها خطوة قد تعيد رسم ملامح الهجوم المدريدي، وتمنح صلاح فرصة أخيرة لمطاردة المجد الأوروبي من بوابة النادي الأكثر تتويجا.

فرناندو هييرو محمد صلاح ليفربول البرنابيو كيليان مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

هاني شاكر

انتقد رئيس الجالية.. طارق الشناوي: لايحق لأحد الحديث عن حالة هاني شاكر

شمس البارودي

حكايات من زمن جميل.. شمس البارودي تكشف تفاصيل مؤثرة عن علاقتها بجدها الراحل

فيلم برشامة

إيرادات الأفلام.. برشامة في الصدارة وصراع بين مالك والفيشاوي

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء
بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

ابنة شقيق ترامب تحذر من "أعراض خرف" يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد