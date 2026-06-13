تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة السفن بمواني الهيئة بلغ 10 سفن ، حيث تم تداول نحو 12 ألف طن بضائع، و606 شاحنات، و118 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت 4 سفن بإجمالي 1900 طن بضائع و191 شاحنة و86 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 6 سفن نقلت 10100 طن بضائع و415 شاحنة و32 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين Pan LiLi والرياض، وغادرته 3 سفن هي PELAGOS Express وPRIDGE وأمل، بينما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و197 شاحنة عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي آور وسينا وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2822 راكبا بموانيها.