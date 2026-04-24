ليفربول يبدأ محادثاته مع ممثلي بديل محمد صلاح المحتمل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات من جانب ليفربول لحسم واحدة من أبرز صفقات الصيف المقبل، في إطار البحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة "أنفيلد" بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب التقارير، عقد مسؤولو ليفربول اجتماعات مع ممثلي الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتناع إدارة النادي بقدرات اللاعب كخيار مستقبلي لتعويض رحيل صلاح.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة في تعويض النجم المصري، الذي يترك إرثًا كبيرًا بعد مسيرة استثنائية امتدت لتسعة أعوام، سجل خلالها 257 هدفًا وقدم 122 تمريرة حاسمة بقميص "الريدز".

ويُعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعدما لفت الأنظار مع لايبزيج هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 أخرى خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات، ما جعله محل اهتمام عدة أندية كبرى.

ورغم اهتمام ليفربول الجاد، تبدو الصفقة معقدة بسبب تمسك لايبزيج باللاعب، في ظل تقدير قيمته التسويقية بنحو 86 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الموافقة على رحيله فقط حال وصول عرض استثنائي.

كما أشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان دخل بدوره سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما أجرى اتصالات مع ممثليه، فيما ارتبط اسم ديوماندي أيضًا باهتمام من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وتدرس بعض الأطراف سيناريو التوصل لاتفاق يسمح بإتمام الصفقة مع بقاء اللاعب موسمًا إضافيًا في لايبزيج قبل انتقاله لاحقًا، وهو خيار قد يحقق استفادة لجميع الأطراف.

ويبدو أن ليفربول بدأ بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد محمد صلاح، واضعًا ديوماندي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لقيادة الجبهة الهجومية في المستقبل.