ليفربول يبدأ محادثاته مع ممثلي بديل محمد صلاح المحتمل

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحركات من جانب ليفربول لحسم واحدة من أبرز صفقات الصيف المقبل، في إطار البحث عن بديل للنجم المصري محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة "أنفيلد" بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب التقارير، عقد مسؤولو ليفربول اجتماعات مع ممثلي الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب لايبزيج، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اقتناع إدارة النادي بقدرات اللاعب كخيار مستقبلي لتعويض رحيل صلاح.

ويواجه ليفربول مهمة صعبة في تعويض النجم المصري، الذي يترك إرثًا كبيرًا بعد مسيرة استثنائية امتدت لتسعة أعوام، سجل خلالها 257 هدفًا وقدم 122 تمريرة حاسمة بقميص "الريدز".

ويُعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، بعدما لفت الأنظار مع لايبزيج هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 أخرى خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات، ما جعله محل اهتمام عدة أندية كبرى.

ورغم اهتمام ليفربول الجاد، تبدو الصفقة معقدة بسبب تمسك لايبزيج باللاعب، في ظل تقدير قيمته التسويقية بنحو 86 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الموافقة على رحيله فقط حال وصول عرض استثنائي.

كما أشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان دخل بدوره سباق التعاقد مع اللاعب، بعدما أجرى اتصالات مع ممثليه، فيما ارتبط اسم ديوماندي أيضًا باهتمام من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وتدرس بعض الأطراف سيناريو التوصل لاتفاق يسمح بإتمام الصفقة مع بقاء اللاعب موسمًا إضافيًا في لايبزيج قبل انتقاله لاحقًا، وهو خيار قد يحقق استفادة لجميع الأطراف.

ويبدو أن ليفربول بدأ بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد محمد صلاح، واضعًا ديوماندي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لقيادة الجبهة الهجومية في المستقبل.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أسعار الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

ميس حمدان

على البحر.. ميس حمدان تستمتع بالأجواء الصيفية

فيلم مسرح الأحلام

عرض فيلم مسرح الأحلام في مهرجان تريبيكا السينمائي

أنغام

أستعدادا لحفلها في أبوظبي .. أنغام تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد