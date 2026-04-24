تصريحات نارية من فرج عامر بشأن مستقبل الأهلي القاري

أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق جدلًا بتصريحات قوية، تحدث فيها عن وضع النادي الأهلي في حال عدم نجاحه في التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وقال عامر إنه “إذا كُتب على الأهلي المشاركة في الكونفدرالية لا قدر الله، فسيكون ذلك بمثابة شهادة وفاة رسمية كتبها هذا الجيل من لاعبي الأهلي لأنفسهم”، في إشارة إلى تراجع النتائج واحتمالات خسارة لقب الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.