الأهلي يطارده.. 8 نقاط تفصل الزمالك عن استعادة لقب الدوري

بات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال علي أعتاب إستعادة لقب بطولة الدوري الممتاز بعد غياب دام سنوات.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز بالمرحلة النهائية.

وفى حال حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لقب الدوري الممتاز الموسم الحالي يتأهل إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعد غياب دام أربع سنوات عن الظهور في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

ويكفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال حصد 8 نقاط وتحقيق الفوز في مباراتين فقط والتعادل في مثلهما من أصل أربع مواجهات متبقية له في الدوري، أو الفوز في 3 مباريات لضمان حصد اللقب والتأهل رسميًا إلي دوري أبطال إفريقيا دون النظر إلى نتائج منافسيه المباشرين، الأهلي وبيراميدز.

وعزز الزمالك من حظوظه بعد فوزه الأخير على بيراميدز ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الأهلي وبيراميدز، اللذين يمتلك كل منهما 44 نقطة ما يشعل صراع القمة في الجولات الأخيرة.

وينتظر الفريق جدولا حاسما حيث يواجه إنبي ثم الأهلي في قمة مرتقبة قبل أن يختتم مشواره أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا.

وتشير الحسابات إلى أن وصول الزمالك إلى 58 نقطة سيكون كافيا لحسم لقب الدوري الممتاز وحجز بطاقة التأهل إلي دوري أبطال إفريقيا في ظل صعوبة وصول الأهلي وبيراميدز معا إلى هذا الرصيد، خاصة مع المواجهة المباشرة المرتقبة بينهما.

وتتجه الأنظار إلى صدام الأهلي وبيراميدز المقرر إقامته يوم الإثنين القادم الذي قد يلعب دورا حاسما في تحديد ملامح الصراع حيث إن تعادلهما يمنح الزمالك أفضلية كبيرة وقد يقربه ليس فقط من التأهل الإفريقي بل من التتويج بلقب الدوري أيضا.

وفي المقابل، يخوض الأهلي مواجهات قوية أمام بيراميدز والزمالك وانبي والمصري.

بينما يواجه بيراميدز فرق الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة في سباق مشتعل حتى صافرة النهاية.