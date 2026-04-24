أرقام الزمالك الأخيرة.. هل يحسم اللقب ويعود لدوري الأبطال؟

يواصل نادي الزمالك فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين لحسم صراع الدوري هذا الموسم، بعدما قدم سلسلة من النتائج القوية محليا وقاريا عكست حالة الاستقرار الفني والتطور الجماعي داخل الفريق.

ومع اقتراب الجولات الحاسمة يقترب الأبيض خطوة جديدة من استعادة مكانه في دوري أبطال إفريقيا، في وقت يشتعل فيه الصراع مع الأهلي وبيراميدز على قمة الكرة المصرية.

وخلال آخر ست مباريات نجح الفريق الأبيض في تحقيق أربعة انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، في دلالة واضحة على حالة الاستقرار الفني والصلابة الدفاعية التي يعيشها الفريق تحت قيادة جهازه الفني، الذي يسعى للحفاظ على هذا النسق التصاعدي مع اقتراب المراحل الحاسمة.

واستهل الزمالك هذه السلسلة بأحدث انتصاراته بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري ليواصل الضغط بقوة في سباق القمة.

وقبلها، تعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد يوم 17 أبريل في لقاء اتسم بالحذر التكتيكي قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات قاريا بالفوز على أوتوهو بنتيجة 2-1 يوم 22 مارس في بطولة الكونفدرالية.

وعلى الصعيد المحلي، واصل الزمالك تفوقه بتحقيق فوز ثمين على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في 6 مارس، بعدما قدم مباراة قوية على المستوى الدفاعي، كما تغلب على حرس الحدود بنتيجة 2-0 يوم 20 فبراير.

كما حقق الفريق انتصارا مهما على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 يوم 14 فبراير في الكونفدرالية، في مباراة عكست شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغوط في المواجهات الكبرى.

وتعكس هذه النتائج حالة من التوازن الواضح بين الدفاع والهجوم، إلى جانب تطور ملحوظ في الأداء الجماعي، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل الاستحقاقات المقبلة.

اقتراب أفريقي وحسابات محسومة

وبات الزمالك قريبا من حسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل بعد غياب دام أربع سنوات عن الظهور في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

ويكفي الفريق الأبيض تحقيق الفوز في مباراتين فقط من أصل أربع مواجهات متبقية له في الدوري، لضمان التأهل رسميًا دون النظر إلى نتائج منافسيه المباشرين، الأهلي وبيراميدز.

وعزز الزمالك من حظوظه بعد فوزه الأخير على بيراميدز ليرفع رصيده إلى 49 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الأهلي وبيراميدز، اللذين يمتلك كل منهما 44 نقطة ما يشعل صراع القمة في الجولات الأخيرة.

وينتظر الفريق جدولا حاسما حيث يواجه إنبي ثم الأهلي في قمة مرتقبة قبل أن يختتم مشواره أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا.

وتشير الحسابات إلى أن وصول الزمالك إلى 55 نقطة سيكون كافيا لحسم بطاقة التأهل في ظل صعوبة وصول الأهلي وبيراميدز معا إلى هذا الرصيد، خاصة مع المواجهة المباشرة المرتقبة بينهما.

وتتجه الأنظار إلى صدام الأهلي وبيراميدز الذي قد يلعب دورا حاسما في تحديد ملامح الصراع حيث إن تعادلهما يمنح الزمالك أفضلية كبيرة وقد يقربه ليس فقط من التأهل الإفريقي بل من التتويج بلقب الدوري أيضا.

وفي المقابل، يخوض الأهلي مواجهات قوية أمام بيراميدز والزمالك وإنبي والمصري بينما يواجه بيراميدز فرق الأهلي وإنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة في سباق مشتعل حتى صافرة النهاية.