خالد الغندور يتغنى بمشجع الزمالك

شارك الإعلامي خالد الغندور، صورة جديدة من مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، عبر حسابه على فيسبوك.

وظهر الغندور مع مشجع لنادي الزمالك من ذوي الهمم، وعلق: “حبيبي يا عبد الرحمن يا زملكاوي يا اصيل”.

وقال خالد الغندور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "الزمالك نجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط والجماهير لم تكن طبيعية، شكل الجمهور في الملعب كان ممتع ومعتمد جمال الأقل في الراتب والأعلى فنيا".

وأضاف: "معتمد جمال يتقاضى راتب أقل من توروب ويورتشيتش ونجح في الوصول بالزمالك لنهائي الكونفدرالية والصدارة، الزمالك نجح في تحطيم كل الثوابت هذا الموسم والعزيمة والإرادة وراء نجاح الزمالك في الموسم الحالي".

وأردف: "الزمالك أستغنى عن ناصر ماهر ودونجا ويعاني من أزمات القيد ومع ذلك يتصدر الدوري؛ بيراميدز يمتلك كوكبة من النجوم عكس الزمالك ومع ذلك معتمد جمال تفوق".